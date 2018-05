Le Barreau a-t-il vocation à rendre la justice?

Pour répondre aux besoins de la Justice, la magistrature fait de plus en plus appel à des juges suppléants issus du barreau, au point qu'elle manque aujourd'hui de volontaires. Mais ce système de compensation pose de nombreuses questions sur le fonctionnement des tribunaux.

La presse révélait que plus de 7 postes de juges non professionnels sur 10 proposés l’an dernier n’avaient pas trouvé acquéreur. Aucun candidat ne s’est proposé pour les 124 des 170 postes vacants de juge suppléant. Les juges suppléants sont souvent des avocats, notaires ou professeurs. On les trouve dans les justices de paix, tribunaux de police, tribunaux du travail et du commerce, tribunaux de première instance et Cours d’appel.