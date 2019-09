Le Brexit, le "peuple" et les parlementaires

Les États-Unis et le Royaume-Uni se trouvent aujourd’hui en situation périlleuse pour la même raison: les deux nations ont à leur tête un dirigeant décidé à étendre son pouvoir, celui que lui confère le fait d’être le chef de l’exécutif, au détriment du pouvoir législatif traditionnellement réservé aux parlementaires, désignés constitutionnellement comme un contre-pouvoir.

Économiste et anthropologue

La revanche du "peuple"

Trump feint l’ignorance et s’engouffre dans la brèche de ce non-dit. Ainsi quand il s’enquiert s’il lui est possible de s’accorder la grâce présidentielle à lui-même. S’entendant confirmer qu’aucun texte n’interdit explicitement une hypothèse aussi loufoque, il laisse entendre qu’il n’hésitera pas alors à s’en faire bénéficier.

La justification qu’offrent Trump et Johnson de leurs incursions est la même: la revanche du "peuple" injustement spolié. Les parlementaires auraient négligé leur devoir de représentation pour se consacrer à la défense seulement des intérêts de leur "clique", ou dit de manière moins polémique: du groupe socio-économique auquel ils appartiennent.

Un tel reproche ne date pas d’hier , il fait partie de l’arsenal de propagande du populisme de tous les temps. Au début de l’occupation allemande, Henri de Man, principal conseiller de Léopold III, déclare: " La guerre a amené la débâcle du régime parlementaire et de la ploutocratie parlementaire dans les soi-disant démocraties. Pour les classes laborieuses et pour le socialisme, cet effondrement d’un monde décrépit, loin d’être un désastre, est une délivrance ".

Ce qui ne veut pas dire pour autant que le reproche d’égocentrisme adressé à la classe des parlementaires soit entièrement injustifié. Les enquêtes menées à l’occasion de la récente jacquerie des Gilets jaunes ont mis à jour un véritable délitement des classes moyennes, débouchant sur une société "en haltère" où s’observent en chiens de faïence, d’un côté, une frange importante de nantis et de l’autre, une population considérable d’individus à la dérive, sans qu’il n’y ait plus grand monde comme trait d’union entre les deux groupes.

Un conflit violent entre exécutif et législatif n’est pas une nouveauté pour les Britanniques puisque c’est l’affrontement entre Charles 1er et son parlement qui fut à l’origine de la grande Révolution anglaise (1642-1651), débouchant sur le gouvernement d’Olivier Cromwell. Mais le rappel de cette tragédie historique souligne à quel point de telles luttes de pouvoir sont rares et reflètent des périodes hors du commun sous de multiples aspects.