Le Brexit n'exige pas de générer la panique

Ce n'est pas qu'il faille nier le sable que le Brexit jettera dans les engrenages des échanges transfrontaliers, ni renoncer à inviter les entreprises à se préparer à cette nouvelle donne, mais ceci ne demande pas de générer la panique.

Partira ou ne partira pas? Partira de suite ou plus tard? Partira avec un accord ou sans? Le Brexit est vraiment une bouteille à l’encre (flottant en Mer du Nord) avec un grand avantage, à savoir que nous savons que nous ne savons pas! Cela évite le pire, qui advient à celui qui croit savoir et se trompe.

Etienne de Callataÿ Co-fondateur et économiste, Orcadia Asset Management

Bien entendu, il aurait été souhaitable qu’avec le temps les Britanniques deviennent des Européens convaincus. Cela aurait été bénéfique en termes de politique étrangère, de défense et de poids de l’euro et aurait enlevé une entrave à la convergence fiscale et sociale que demandent tant le souci de l’efficacité que celui de l’équité.

Bien loin de la tempérance…

Aujourd’hui, nous sommes loin du compte, et il faut prendre garde à ne pas entretenir l’illusion des vieux espoirs. Vu que même un rejet du Brexit dans un fort hypothétique second référendum ne rassurerait pas durablement sur l’ancrage anglais à l’Union, et vu le prix élevé de l’incertitude actuelle, il semble préférable que le Brexit soit tranché sans tarder.

Souhaiter un Brexit rapidement paraîtra irresponsable à certains, et bien loin de la tempérance qui guide usuellement la sagesse. Cela apparaît aussi suicidaire, en regard des cris de frayeur portés par des employeurs de chez nous et leurs porte-voix. Ne nous annonce-t-on pas plus de 40.000 pertes d’emplois en Belgique en cas de hard Brexit? Oui, cela est annoncé, mais est-ce réellement crédible, tant cela se heurte aussi bien au sens commun qu’aux études sur les effets à long terme du commerce international.

Que nous souffle à l’oreille le sens commun? Qu’un Brexit brutal conduise à un embouteillage de camions à Douvres ou à Calais est un scénario qui n’a rien de farfelu, mais il est encore plus farfelu d’en inférer une paralysie durable des échanges sur la Manche.

Les Anglais n’ont pas nécessairement été rationnels en votant le Brexit en juin 2016 mais le pragmatisme aura les plus grands droits quand il s’agira d’en gérer les effets. . .

Oui, l’approvisionnement et la distribution seront perturbés mais nous avons réussi à nous organiser pour que des voitures japonaises et coréennes circulent sur nos routes et pour que des chaînes de valeur soient organisées avec des pays ne faisant pas partie du Marché unique. On entend dire qu’une pénurie de médicaments est redoutée mais est-ce un quart d’instant plausible? N’est-il pas plus "tempéré" de penser qu’entre laisser des patients souffrir et laisser entrer gélules et cachets sans contrôle national, les Anglais privilégieront la seconde voie? Les Anglais n’ont pas nécessairement été rationnels en votant le Brexit en juin 2016 mais le pragmatisme aura les plus grands droits quand il s’agira d’en gérer les effets.

Et que nous disent les études sur les effets du Brexit? Dans son exercice de prospective conjoncturelle publié à la mi-septembre, l’OCDE estime le coût cumulé sur 3 ans d’un "Brexit dur" à 3% du PIB pour le Royaume-Uni et 0,6% pour le reste de l’Union. 0,6% sur 3 ans, cela fait 0,2% par an pendant 3 ans. Voilà qui n’est pas assurément pas une bonne nouvelle mais semble bien peu de chose par rapport aux autres aléas de la conjoncture. La croissance de la zone euro est désormais attendue pour 2019 à 1,1% par cette même OCDE, venant de 1,9% en 2018. Ici, l’écart est de 0,8 point de PIB en un an!

Il s’agit en outre de souligner la dimension relative de la déperdition cumulée, entre le 3% de l’autre côté du Channel, et le 0,6% de ce côté-ci. À une perte de 5 pour le Royaume-Uni est associée une perte de 1 pour le reste de l’Union.

Cette proportion est le reflet des flux commerciaux: les exportations du Royaume-Uni vers le reste de l’Union se montent à 12,5% de son PIB tandis que les exportations des 27 vers le Royaume-Uni représentent 2,5% de leur PIB. C’est un élément de sauvegarde important. Comme il y a en effet tout lieu de penser que les sujets de Sa Majesté sauront infléchir le cours des choses au cas où celui-ci deviendrait trop pénible, on peut penser que la gestion du Brexit sera modifiée avant qu’il n’ait fait trop mal aux 27.

"Beaucoup de bruit pour pas grand-chose"

L’incidence macroéconomique somme toute limitée du commerce avec le Royaume-Uni ne doit pas nous surprendre. S’agissant des bienfaits putatifs du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement entre Europe et Etats-Unis, le défunt TTIP, l’estimation la plus sérieuse des effets à long terme était un surcroît de PIB, en cumulé, à un terme de 15 ans, de 0,5% (1).

Au total, il apparaît que ce qui coûte le plus avec le Brexit, ce n’est pas le Brexit mais les cris d’horreur inappropriés que d’aucuns lancent sur ses effets économiques à moyen terme, générant perte de confiance et tétanie de l’investissement. . .

"Beaucoup de bruit pour pas grand-chose" aurait-on envie de dire. En fait, l’effet du commerce international sont survendus. Timothy Taylor, éditeur du Journal of Economic Perspectives, le résumait bien récemment: "Les partisans du commerce international ont tendance à en exagérer les bienfaits, et ses opposants à en exagérer les méfaits". (2)

Au total, il apparaît que ce qui coûte le plus avec le Brexit, ce n’est pas le Brexit mais les cris d’horreur inappropriés que d’aucuns lancent sur ses effets économiques à moyen terme, générant perte de confiance et tétanie de l’investissement. Ce n’est pas qu’il faille nier le sable que le Brexit jettera dans les engrenages des échanges transfrontaliers, ni renoncer à inviter les entreprises à se préparer à cette nouvelle donne, mais ceci ne demande pas de générer la panique.