Le Covid booste la prescription électronique de médicaments

Prescription électronique obligatoire

Le virus Covid-19, et le développement forcé de la téléconsultation qu’il implique, portent un coup d’accélérateur sensible à un processus de dématérialisation des prescriptions médicales qui peine, depuis plusieurs années, à se déployer pleinement.

Pour comprendre ce qui se passe, il faut savoir que la prescription électronique, devenue obligatoire, désigne un système dans lequel le prescripteur (le médecin par exemple) rédige une prescription, cryptée et envoyée dans un système de stockage temporaire de prescriptions créé à cet effet. Ladite prescription ne peut ensuite être décryptée et lue que par les personnes habilitées à l’exécuter (notamment les pharmaciens pour ce qui concerne les prescriptions de médicaments). Le décryptage se fait grâce à un code qui prend la forme d’un code-barres nommé Recip-e ou "RID" .

Système dual

Le virus Covid-19 accélère les choses

On se souviendra que l’objectif de la téléconsultation médicale est d’éviter autant que possible les contacts rapprochés interpersonnels et la manipulation de documents touchés par les mains de plusieurs personnes. À quoi sert-il donc de tout dématérialiser si, au bout du compte, un contact entre le médecin et son patient est malgré tout nécessaire pour transmettre le code RID sur papier et le remettre ensuite au pharmacien?