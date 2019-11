Le Livre de la semaine

En 2017, l’ONU recensait 1000 procès (visant des villes, des entreprises ou des États) relevant de la défense du climat. Et le mouvement prend de l’ampleur. L’un des procès les plus fameux est la victoire obtenue par la fondation Urgenda contre l’État des Pays-Bas, désormais tenu à une diminution drastique de ses émissions de CO2.

Le développement de cet activisme judiciaire procède paradoxalement de l’ambiguïté de l’Accord de Paris (COP 2015) qui n’impose ni contrainte ni sanction et laisse intacte la souveraineté des États dans leurs engagements.

L’enjeu de ces procès est donc précisément "de rendre juridiquement contraignants ces engagements, d’imposer aux États le fait de pouvoir les entendre comme obligatoires et de les rendre exécutables."

Étudiant quelques-uns de ces procès, l’auteure extrait les notions juridiques émergentes et en propose une brève théorisation, étudiant tour à tour: comment le "climat" pourrait devenir un "commun"; la façon de repenser la responsabilité des entreprises en matière de risques et d’externalités négatives ("l’entreprise environnementale"); et la façon dont des entités (fleuves, forêts,…) font désormais l’objet d’une personnification juridique.