Le RGPD appliqué aux call-centers

Le 26 novembre dernier, la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés en France) a lourdement condamné la société française Futura Internationale à une amende de 500.000 euros - correspondant à 2,5% de son chiffre d’affaires annuel - pour démarchage téléphonique illégal . Cette société active dans l’installation d’équipements d’isolation et de pompes à chaleur recourait à plusieurs call-centers basés en Afrique de Nord pour effectuer de la prospection commerciale.

Détection automatique des mots inadéquats

Mise en demeure de supprimer les commentaires inappropriés et excessifs et de prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels commentaires ne soient enregistrés à l’avenir dans le système de gestion, la société avait placé un bandeau contextuel dans le système de gestion informant les utilisateurs de ne pas enregistrer de tels commentaires. La Cnil a toutefois considéré cette simple mention d’information comme insuffisante dans le cas d’espèce et a prononcé une injonction sous astreinte de mettre en place un système de détection automatique des mots inadéquats, non pertinents et excessifs au regard de la finalité du traitement, afin de les exclure des zones de commentaires ou d’en empêcher la saisie".