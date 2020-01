Le banquier est-il automatiquement responsable en cas de défaillance de son client?

Pas de "droit au crédit"

Le 11 août 2014, la société tombe en faillite et la banque assigne les cautions. Dans le cadre de leur défense, l’une d’elle met en cause la responsabilité du banquier en invoquant que ce dernier avait fautivement octroyé le crédit sur la seule considération des garanties. Pour appuyer cette thèse, la caution indiquait qu’il était manifeste que l’activité projetée ne permettait pas de rembourser des crédits aussi importants.

La Cour d’appel de Liège qui examine ce dossier rappelle qu’il n’existe pas, en droit belge, de "droit au crédit". La décision d’octroyer un financement implique toujours un risque dans le chef du banquier et relève de son pouvoir d’appréciation discrétionnaire. Il ne suffit donc pas de constater que ce risque s’est réalisé (non-remboursement) pour conclure automatiquement à la faute du banquier. Dès lors, pour déterminer si ce dernier a commis une faute, la Cour doit vérifier que, au jour de l’octroi du crédit, il a exécuté son devoir d’investigation à l’égard du crédité. Pour ce faire, la banque doit vérifier la capacité de remboursement et la faisabilité du projet et ne peut se contenter de l’existence de garanties suffisantes permettant de couvrir son risque.

En l’espèce, la Cour a considéré que la banque a vérifié l’expérience et les compétences professionnelles des administrateurs dans le secteur de la boulangerie industrielle, la société disposait d’un capital suffisant et largement libéré et qu’il n’existait aucun élément, au jour de l’octroi de crédit, permettant de considérer que la société ne pourrait pas faire face aux charges du crédit. La Cour d’appel de Liège en conclut dès lors que le banquier n’a pas octroyé de crédit de manière légère, imprudente et déraisonnable, sa responsabilité ne pouvant être engagée.