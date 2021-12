Le bruit urbain: un loup dans la bergerie

On pense souvent que le bruit est inoffensif . L’expression "pollution sonore" est généralement associée à une musique aux fortes basses et les dommages auditifs qu’elle peut causer. Cette pollution peut pourtant revêtir de nombreuses autres formes.

Multiples sources, multiples maux

À Gand, on a trouvé un joli terme pour décrire ce phénomène: "knalpotterreur"», ou terreur du pot d’échappement . Face à ce problème, la ville ne reste pas les bras croisés puisqu’un ambitieux plan d’action contre le bruit assorti d’initiatives concrètes a été élaboré. La police s'est vu attribuer une compétence supplémentaire. En plus d’infliger des sanctions administratives communales, elle peut désormais envoyer des véhicules à la fourrière pour cause de nuisances sonores . Terroristes des pots d’échappement, vous voilà avertis! À noter que les voitures ne sont envoyées à la fourrière que si elles sont prises sur le fait, ce qui sera probablement très rarement le cas.

On pourrait argumenter que, tout comme les normes d'émission pour les voitures à Anvers et à Bruxelles, une interdiction totale des véhicules trop bruyants dans les centres-villes est une étape logique .

Extension du champ de la lutte

Pourtant, une politique de gestion sonore ne doit pas nécessairement être uniquement répressive. L'introduction d'un plus grand nombre de zones piétonnes, l'amélioration de l'isolation acoustique des logements, l'électrification du parc automobile et la réglementation relative à l'installation de pots d'échappement modifiés en sont quelques exemples. Bien entendu, des mesures telles que des contrôles plus nombreux et plus efficaces sont également utiles à court terme.