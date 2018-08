Le burkini n'est pas un "droit de l'homme"

Chaque été, le débat sur le burkini refait surface et remet en question la liberté religieuse et la discrimination envers les nageuses musulmanes.

Notre société est très tolérante sur le plan vestimentaire. Cette position s’explique par le fait que nous considérons les vêtements comme une manifestation de notre liberté, de notre autonomie et de notre émancipation. Si le burkini était un instrument de mode, nous nous en ficherions royalement. Mais si le burkini est religieux, comme le prétendent les organisateurs du procès, alors il ne s’agit plus de liberté, mais d’absence de liberté, plus d’autonomie, mais de dépendance, plus d’émancipation, mais de discrimination, le tout au détriment des femmes. À notre connaissance, il n’y a pas d’hommes musulmans en burkini, en niqab ou en burka.