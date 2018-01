Le cercle vicieux de la Belgique et comment en sortir

Si le gouvernement cherche une explication à l’explosion du nombre de cas de burn-out, à l’ampleur de l’économie souterraine et à la fuite des cerveaux, il doit commencer par regarder dans le miroir, et ensuite seulement pointer du doigt les individus et les entreprises. Car ces maux s’expliquent en grand partie par le cercle vicieux créé et alimenté par les autorités.