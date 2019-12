Le changement c'est la continuité….mais pas à n'importe quel prix

Des cyclistes mécontents d'un changement d'aménagement cyclable près de la petite ceinture, dans le centre de Bruxelles, mettent en cause le rôle de la Librairie Filigranes qu'ils appellent à boycotter. Son patron répond.

Voilà deux ans Pascal Smet est venu me trouver pour me faire part du projet totalement secret : rendre la petite ceinture accessible uniquement aux vélos et aux piétons.

J’ai adhéré à son projet avec un plaisir et un enthousiasme exacerbés, fort de ses promesses. Ce que je ne pouvais pas imaginer c’est que tout allait commencer sous un gouvernement et se terminer sous un autre.

Le gros souci que nous avons aujourd’hui c’est le manque de communication et de savoir-faire ; alors que les travaux sont terminés il n’y a, depuis juillet, aucune signalisation pour mes clients qui viennent en automobile.

Aujourd’hui un groupe de cyclistes a posté qu’il fallait boycotter Filigranes parce que des potelets avaient été enlevés, permettant aux automobilistes qui par accident prennent l’avenue des Arts de tourner à droite rue Guimard.

Il faut arrêter de charger Filigranes et de dire que Filigranes et Filipson sont responsables de tous les maux de la terre. . .

Historiquement il faut savoir que j’ai donné mon accord pour que la rue devienne uniquement cycliste et piétonne mais que ce sera toujours impossible car il s’y trouve deux parkings avec plus de 20 voitures et l’ambassade de Turquie. Il faut donc arrêter de charger Filigranes et de dire que Filigranes et Filipson sont responsables de tous les maux de la terre.

Petit historique : Filigranes a été créé voilà 31 ans et est aujourd’hui un lieu de destination visité par plus de 15.000 personnes le week-end.

Aujourd’hui une centaine d’employés au quotidien vivent de ce passage et il y a deux week-ends nous avons été confronté au premier manque-à-gagner : 25 % de moins que l’année précédente

C’est la période où nous devons faire des réserves et réaliser un maximum de chiffre d’affaires pour équilibrer les mois les plus creux.

Un ange est passé et a fait enlever le potelet qui empêche les gens de tourner rue Guimard ? Merci à cet ange qui pourra replacer le potelet le 24 au soir. Nous n’en aurons pas besoin au-delà.

Au risque d’être redondant je rappelle que par manque de signalisation les automobilistes n’ont d’autre choix que de passer devant le magasin et puis à cause des potelets de repartir sur la petite ceinture.

Y faire demi-tour quand il n’y a pas de circulations demande cinq minutes mais actuellement et parce que les automobilistes venant de la rue de Loi ne respectent pas les feux de signalisation, il nous a fallu jusqu’à une heure uniquement pour faire le tour et reprendre la rue Belliard. Et là, malheureusement, il n’y a pas de signalisation non plus. Un panneau qui indiquerait l’itinéraire d’accès aux commerces, soit 3 flèches et 2 noms de rues…et éviterait la désertion du quartier.

Il est à noter que nous n’avons eu d’autre choix que de faire la communication par nous-mêmes : éditer des flyers, faire un petit film à la Charlie Chaplin pour expliquer le nouveau trajet dans le quartier et communiquer en mettant carrément des étudiants sur le trottoir qui expliquent aux gens qu’à partir du 31 octobre ils ne pourront plus circuler dans notre rue.

Que dire de plus sinon : aidez-nous. . .

A noter également et j’aimerais que l’on insiste sur le fait qu’au vu de cette nouvelle situation la librairie sera ouverte souvent jusqu’à 21h car nous constatons un manque de fréquentation quand les rencontres d’auteurs ont lieu à 18h. Nous recevons quelques 300 auteurs chaque année et devrons adapter les plages d’ouverture aux nouvelles conditions d’accès de l’avenue des Arts.

Alors que dire de plus sinon : aidez-nous.

Que les cyclistes, puisque ce sont les principaux détracteurs, comprennent que ce projet s’est réalisé en quelques semaines et que nous sommes le seul commerce du quartier à en pâtir puisqu’il n’y a personne d’autre.

Mon plaisir depuis quelques années c’est d’accueillir, d’offrir un petit café ou une petite boisson et de passer du temps avec mon équipe, ma famille.

Depuis le piétonnier et avant cela les gilets jaunes et les attentats, je passe mon temps au téléphone à chercher de l’aide, à chercher des subsides, à trouver les personnes compétentes pour nous aider.

Avec le piétonnier ça va de mal en pis parce qu’il y a zéro communication, la ville envoie la balle à la région et la région renvoie la balle à la ville.