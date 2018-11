Le choix d'un livre

Et si l’arrivée de Donald Trump n’avait rien d’une aberration? De peu antérieur aux récentes élections de mi-mandat, l’essai de Dick Howard cherche à comprendre cette victoire inattendue en relisant l’histoire américaine depuis Martin Luther King. Histoire qui a vu monter peu à peu le ressentiment des classes populaires blanches (dès la guerre du Vietnam), tandis que la droite religieuse s’affirmait haut et fort.

"À mesure que l’État providence — ce qu’était devenu le New Deal — avait élargi son champ d’action, [la classe ouvrière blanche] s’était sentie flouée: c’était elle qui payait les taxes pour financer les bienfaits dont semblaient vivre les autres: les Noirs, et plus largement, les pauvres, éventuellement les femmes, les étudiants, les hippies, les minorités sexuelles… […] Elle s’estimait victime de l’injustice d’un gouvernement qui avait tenté de rectifier sur son dos — pensait-elle — des inégalités dont elle n’était pas responsable."