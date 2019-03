Le conseiller en prévention face au licenciement collectif

L’exclusion du licenciement collectif

La Cour de cassation souhaitait connaître la position de la Cour constitutionnelle concernant la loi de 2002 dispensant l’employeur de respecter la procédure normale si le conseiller est licencié dans le cadre d’un licenciement collectif: viole-t-elle les principes d’égalité et de non-discrimination prévus par la Constitution (articles 10 et 11)? La Cour constitutionnelle souligne l’importance de l’indépendance du conseiller consacrée par le législateur et l’importance de la protection juridique qui y est attachée.

Un licenciement collectif justifie-t-il une différence de traitement entre un conseiller licencié dans pareille circonstance et un conseiller licencié en dehors de ce contexte? La Cour répète que le principe d’égalité et de non-discrimination n’exclut pas une différence de traitement mais il faut qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Cette appréciation doit tenir compte du but et des effets de la législation critiquée ainsi que de la nature des principes concernés. Il y a violation de la Constitution s’il n’y a pas de "rapport raisonnable de proportionnalité" entre les moyens employés et le but visé.