Le coronavirus a révolutionné le marché des vaccins

Trouver rapidement un vaccin aura été l’enjeu le plus important de cette pandémie. Aujourd’hui, tous les yeux sont rivés sur son déploiement. Il est donc important de comprendre comment le marché des vaccins fonctionne et l’impact de la pandémie sur celui-ci.

Avant la pandémie, le marché des vaccins était proche d’un marché oligopolistique. En 2019, quatre entreprises détenaient à elles seules 90% du marché: GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer et Sanofi.

Vue en plein écran Celine Boulenger, macroéconomiste, Macroeconomic Research Degroof Petercam ©doc

La production de vaccins est en effet une activité peu séduisante, car celle-ci s’inscrit dans un processus qui demande énormément de temps (des dizaines d’années parfois), mais aussi d’argent.

Chaque vaccin doit réussir plusieurs étapes pour espérer se retrouver un jour sur le marché. On estime que seulement un vaccin sur 10 de ceux qui vont en essai clinique de phase 1 finit par être approuvé. De plus, puisque le processus est long et incertain, les fabricants de vaccins dépendent des aides publiques pour avancer dans leurs recherches et sont donc à la merci du budget dédié à la recherche et le développement.

Le coronavirus a chamboulé le marché des vaccins de plusieurs façons. Premièrement, trouver un vaccin fut une course contre la montre et cet engouement à mener à des investissements publics très généreux. L’entreprise Moderna par exemple, a reçu 4 milliards de dollars du gouvernement américain, une aide sans précédent.

Le coronavirus prouve que si les aides publiques sont assez généreuses, le développement d’un vaccin peut se faire relativement rapidement.

Deuxièmement, le coronavirus prouve que si les aides publiques sont assez généreuses, le développement d’un vaccin peut se faire relativement rapidement. En effet, auparavant la durée la plus courte était de 4 ans, aujourd’hui on sait qu’il est possible de développer un vaccin en moins d’un an.

La pandémie a aussi révolutionné la science en général puisqu’elle a mis en avant les vaccins à ARNm. La recherche sur ces derniers était déjà en cours de développement, mais le coronavirus confirme que cette technologie fonctionne, même si certains détails doivent encore être peaufinés (tels les problèmes de température, ou ceux liés à la production de masse).

Fortes disparités de prix et de profits

Troisièmement, la pénurie des doses disponibles et le besoin de chaque gouvernement de s’approprier une quantité suffisante pour immuniser sa population ont donné énormément de pouvoir aux producteurs de vaccins et certains en ont profité pour les vendre à des prix élevés (le vaccin Sinovac Biotech par exemple se vend à 60 dollars la dose, alors qu'Oxford/Astrazeneca vend le sien à 3 dollars la dose). On voit donc d’énormes disparités au niveau des prix et des profits réalisés. Par exemple, l’entreprise Pfizer s’attend à vendre pour 15 milliards de dollars de vaccins cette année, avec une marge de profit d’au moins 20% de la vente.

9 doses par habitant Le Canada aurait commandé 9 doses par habitant sous le biais de précommandes, alors que le Mexique et le Brésil n'en auront pas assez pour leurs populations.

La pandémie accélère également la montée des inégalités entre les pays les plus riches et les pays les pauvres, et cela également quand il s’agit de l’accès au vaccin. L’OMS estime que 90% des vaccins déjà livrés ont été aux pays riches. En effet, de nombreux pays développés se sont rués sur les vaccins, certains ont même commandé en excès par rapport à leur population. Le Canada et le Royaume-Uni auraient commandé 9 et 5 doses par habitant sous le biais de précommandes.

Malheureusement, de nombreux pays moins riches ne sont pas logés à la même enseigne. Le Mexique et le Brésil, même s’ils ont su commander beaucoup de doses, n’auront pas assez pour leurs populations.

Cauchemar dans les pays pauvres

Et quant aux pays du continent africain ainsi que certains pays d’Asie, c’est un véritable cauchemar. En effet, faute de moyens financiers, avoir accès au vaccin est presque impossible, et ils dépendent du mécanisme COVAX. Il s’agit de l’unique initiative qui aide chaque pays à avoir accès au vaccin, tant les pays développés que les pays émergents (son but est de vacciner 20% de la population des pays émergents d’ici la fin de l’année).

Déployer le vaccin de façon rapide et efficace est crucial pour contrôler la propagation du virus, et donc relancer l’économie mondiale.

Ce mécanisme est indispensable, car il ne faut pas négliger l’importance de la vaccination dans les pays pauvres, puisque la mondialisation a fait que nous sommes tous liés les uns aux autres, et immuniser seulement les pays riches n’empêchera pas le virus de continuer à se propager.

Déployer le vaccin de façon rapide et efficace est crucial pour contrôler la propagation du virus, et donc relancer l’économie mondiale. D’ailleurs l’optimisme des marchés financiers est basé sur ce déploiement rapide. Le marché des vaccins est donc devenu un acteur crucial dans la relance économique.

L’exemple d’Israël nous montre que vacciner la population diminue la propagation du virus, et il faut donc que nos gouvernements mettent tout en place pour faire de même dans leurs pays. Toutefois, il faut absolument que l’effort soit collectif et que les solutions soient globales puisque la pandémie elle-même est intrinsèquement globale.