Le coronavirus reconnu comme force majeure par l'ONEM pour le chômage temporaire

Malgré tous les efforts entrepris depuis son apparition en décembre dernier, l’épidémie de coronavirus , rebaptisé Covid-19, continue de se développer, touchant aujourd’hui plusieurs régions du monde et impactant de manière particulièrement sensible le monde économique .

Ses effets sur la productivité des entreprises ne manquent pas de concerner également les relations de travail et l’application des lois sociales.

C’est la raison pour laquelle, l’ ONEM , dans un communiqué du 7 février 2020, a déclaré que le coronavirus pouvait entraîner l’introduction d’un régime de chômage temporaire pour les entreprises impactées économiquement par l’épidémie qui s’étend en Chine et dans le reste du monde depuis plusieurs semaines.

L’introduction d’un régime de chômage temporaire permet à un employeur en cas de manque de travail pour raisons économiques de suspendre temporairement les contrats de travail et le paiement de la rémunération de tout ou partie des travailleurs. Ceux-ci bénéficient dans l’intervalle d’un revenu de remplacement payé par l’ONEM .

Plusieurs conditions

Le recours au chômage temporaire est soumis néanmoins à plusieurs conditions qui diffèrent pour les ouvriers et les employés et formalités, dont la notification à l’ONEM via une déclaration électronique.