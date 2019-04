Le crédit dont jouissent les scientifiques leur confère la responsabilité de l'objectivité

Forts de slogans dont ils ne mesurent pas toujours la portée, les marcheurs du climat, jeunes et moins jeunes, somment les responsables politiques de prendre en urgence des décisions. Décider, oui, mais décider quoi ? Tel est le dilemme. Comment choisir ici et maintenant entre les opinions divergentes et parfois contradictoires de celles et ceux qui devraient éclairer la route ?

Claude Desama

Docteur en Philosophie et Lettres

Professeur honoraire de l'Université de Liège

Les relations entre les mondes scientifique et politique ont toujours suscité la controverse. Déjà en 1927, un écrivain français, Julien Benda, dénonçait dans "La trahison des clercs", la compromission des intellectuels dans le combat idéologique.

Depuis lors beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, mais la querelle ressurgit périodiquement entre ceux qui considèrent l’engagement comme une sorte de devoir moral et ceux qui estiment que les intellectuels, et singulièrement les scientifiques, doivent garder une distance par rapport aux luttes politiques.

Dans les années 50 et 60, l’adhésion ou non au marxisme avait créé une véritable césure au sein du monde universitaire. Les polémiques entre Sartre et Aron ou entre les historiens de la Révolution française avaient prolongé leur écho dans les débats qui animaient l’économie politique et la sociologie, mais aussi la psychanalyse, la physique et même la médecine. Chaque camp avait ses codes et la méthode scientifique ne parvenait pas à les départager.

Responsabilité scientifique

Nous ne sommes pas loin de revivre cette époque lorsqu’on voit la vigueur de l’engagement de nombreux universitaires non seulement en faveur de l’urgence climatique, mais aussi d’un changement des pratiques sociales qui renvoie à une version contemporaine du naturalisme pré-industriel.

Si l’origine anthropique du réchauffement accéléré de la planète fait aujourd’hui consensus, on est loin de la même unanimité sur la nature, l’ampleur et le rythme des solutions à y apporter.

Sans doute chacun a un droit irréfragable à l’expression de ses idées et de ses convictions politiques en tant que citoyen, mais le crédit dont les scientifiques disposent auprès des médias et de l’opinion publique, leur confère une responsabilité particulière, celle de l’objectivité.

Que des hommes et femmes politiques affirment qu’en 2050, notre société sera "décarbonée" via une production d’énergie 100% renouvelable et la généralisation de la voiture électrique, ce sont des engagements qui n’engagent que ceux qui y croient.

Paris hasardeux et slogans

En revanche, que des scientifiques de toutes disciplines apportent leur caution à un pari aussi hasardeux, pose davantage problème car ils présentent comme tranché un débat qui ne l’est ni sur le plan technique, ni sur les plans économique et social.

De fait la question se résume à une alternative: soit on suit une voie qui conduit à une "décarbonation" progressive des activités humaines au rythme de la maturité des technologies et des moyens financiers dont on dispose; soit on cède au catastrophisme ambiant et on se lance tête baissée dans un changement de société qui est certes voulu par les moines-soldats de l’écologie politique, mais pas forcément par l’ensemble de la population.

Libre-arbitre

Serait-il excessif dès lors de demander aux scientifiques de conserver leur libre arbitre et de prendre du recul par rapport aux médias qui brûlent volontiers aujourd’hui ce qu’hier ils ont adoré?