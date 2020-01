Le crédit-temps à l'ère de la réorganisation du secteur bancaire

La justice n’a jamais su être appréciée à sa juste valeur. Même du temps de Salomon. Une des raisons de ce constat réside dans le fait qu’elle ne peut donner raison qu’à une des deux parties débattant devant un tribunal ou une cour. L’une est satisfaite, et encore parfois pas totalement, l’autre est perdante et déçue.

Mi-temps de fin de carrière

Une employée administrative et commerciale travaille au service d’une petite entreprise de moins de 50 personnes. Elle demande et obtient de son employeur un crédit-temps de fin de carrière à mi-temps . La législation applicable prévoit que, dès la demande formulée par le travailleur pour pouvoir bénéficier d’un crédit-temps (avec des limites dans le temps avant la date de prise de cours de la réduction du temps de travail, selon le nombre de travailleurs occupés), celui-ci bénéficie d’une protection contre le licenciement.

Si l’employeur qui rompt le contrat de travail ne peut apporter la preuve de la réalité ou de la gravité d’un motif grave ou s’il ne parvient pas à établir et à faire reconnaître l’existence d’un motif étranger à l’exercice du crédit-temps, le travailleur licencié peut réclamer une indemnité forfaitaire égale à six mois de rémunération , outre le préavis ou l’indemnité compensatoire de ce préavis.

Le motif étranger

Face à cette situation, il a procédé à différentes mesures d’économie. Il fait état de modifications au niveau managérial, de fermetures et de fusions d’agences et de licenciements. Il a ainsi licencié 11 collaborateurs, dont l’employée en crédit-temps, sur une période de cinq ans. Cinq de ceux-ci bénéficiaient d’un crédit-temps. Il produit une attestation de l’ONSS confirmant que les quatre travailleurs manuels ont disparu des déclarations et que sur les 41 employés, il en subsiste 28. En outre, l’employeur souligne qu’il a toujours examiné de manière positive les demandes de crédit-temps "pour le confort de ses collaborateurs". Il a ainsi conclu une convention collective améliorant et favorisant les conditions d’accès à cette réduction du temps de travail en fin de carrière.