Le danger pour un employeur d'impliquer ses salariés dans une fraude

Un arrêt du 13 mars 2018 de la Cour du Travail de Bruxelles, récemment publié, éclaire de manière originale le risque pénal de la fraude en matière sociale. La Cour avait à se pencher sur un cas où un employeur prétendait que son salarié avait accepté que les primes de fin d'année lui soient versées via un ‘remboursement de frais’. Un tel accord est bien entendu contraire à la loi. La Cour fait une faveur à l’employeur en déclarant son argument irrecevable.

Recours de l’employé

L’employé portera l’affaire devant le Tribunal du travail de Bruxelles, demandant que son employeur soit condamné pour les années 2009 à 2012 à verser la prime de fin d’année (13ème mois), comme prévu dans son secteur d’activité, une compensation pour les éco-chèques qui ne lui avaient jamais été remis, ainsi qu’une indemnité compensatoire de préavis. Il obtiendra gain de cause devant le premier juge le 15 juin 2015.

L’employeur se pourvoira en appel devant la Cour du travail, lui demandant d’annuler le jugement prononcé et de déclarer non fondée la demande visant le paiement des primes de fin d’année pour les années 2009 à 2012.

La Cour du travail confirme tout d’abord qu’une prime de fin d’année d’un montant égal au salaire mensuel est due pendant la période litigieuse. Or, dit la Cour, la CCT prévoyant cette prime avait été rendue obligatoire par arrêté royal et ne permet pas la mensualisation du bonus de fin d’année au travers du salaire.

Par conséquent, il ne peut être soutenu que les parties auraient convenu de l’inverse car un tel accord serait nul et n’aurait aucune conséquence: il serait en fait contraire à une CCT qui, dans la hiérarchie des normes juridiques, a une valeur supérieure à celle d’un contrat individuel. De plus, ajoute la Cour en ce qui concerne l’argument de l’employeur suivant lequel il aurait été convenu de payer le bonus de fin d’année au moyen d’un "remboursement de frais", alors que le salarié n’en avait en réalité aucun, l’employeur plaide ni plus ni moins la fraude sociale!