Le débat sur la réforme des pensions tourne en rond

Au Comité national des pensions, les partenaires sociaux ont formulé un avis partagé dans le dossier des métiers lourds. La philosophie de base de la FEB dans ces débats était simple : pour garantir la transparence et la viabilité financière de nos pensions, il faut d'abord élaborer un système de pension fondé sur une carrière de référence de 45 ans. Ensuite, des corrections peuvent, si nécessaire, être apportées, notamment pour les métiers lourds. Notre objectif ? Développer un système de pension tenable et axé sur l'avenir qui n'ébranle pas nos finances publiques et qui soit solidaire avec les générations futures.