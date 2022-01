Le dispositif d’alerte interne sert aussi la gouvernance d'entreprise

Les acteurs publics et privés devront bientôt prévoir un dispositif d’alerte interne en cas de violation du droit de l’Union européenne. Au-delà de la contrainte apparente, l’implémentation d’un tel dispositif constitue une réelle opportunité en vue d’améliorer la gouvernance d’entreprise.

La Belgique adoptera bientôt une législation imposant aux acteurs publics et privés occupant au moins 50 travailleurs de prévoir un système d’alerte interne. Ce système permettra à toute une série d’intervenants (travailleurs, stagiaires, sous-traitants, fournisseurs, etc.) de signaler une violation du cadre légal, dans des domaines aussi variés que les marchés publics, le droit de la concurrence, l’impôt des sociétés, la protection de l’environnement ou, encore, la protection des consommateurs.

Selon la directive européenne à l’origine de cette législation, en cas de signalement d’une violation du droit de l’Union, une personne ou un service impartial devra mener une enquête interne. Le but est d’inciter l’entité concernée à remédier à la violation des règles applicables, si le signalement s’avère pertinent.

Cadre strict et complet

Le lanceur d’alerte sera informé du suivi réservé à son signalement dans les trois mois. S’il estime que le traitement qui a été réservé à son signalement n’est pas adéquat, il sera autorisé à l’externaliser en informant une autorité publique. En dernier recours, le lanceur d’alerte sera autorisé à divulguer publiquement la violation du droit de l’Union qu’il a constatée.

La nouvelle législation prévoira en outre une interdiction de toute forme de représailles contre les lanceurs d’alerte: licenciement, refus de promotion, évaluation négative, sanction, harcèlement ou ostracisme, discrimination ou traitement désavantageux, non-renouvellement d’un contrat temporaire, atteinte à la réputation de la personne sur les réseaux sociaux, mise sur liste noire, annulation d’un contrat de service, etc. La liste des représailles envisagées par le législateur européen est longue…

Une interdiction de principe n’étant pas suffisante, la législation nationale prévoira des mesures correctives en cas de représailles.

Les lanceurs d’alerte bénéficieront plus que probablement d’une protection spéciale contre le licenciement. En droit du travail belge, le mécanisme est déjà bien connu. En outre, les victimes de représailles bénéficieront de mesures de soutien, telles qu’une assistance juridique ou la possibilité d’obtenir réparation d’un éventuel préjudice. Enfin, des sanctions frapperont les personnes qui entraveront un signalement, exerceront des représailles, initieront des procédures abusives ou manqueront à l’obligation de préserver la confidentialité de l’identité des auteurs de signalement.

On le voit : le cadre mis en place par l’Union européenne et prochainement traduit en droit belge est strict, complet et coercitif.

Outil d’amélioration

L’instauration d’un système d’alerte interne pourrait dès lors être perçue par les entreprises comme une contrainte supplémentaire, mobilisant moyens et effectifs en vue de réaliser une finalité qui semble éloignée du « cœur de métier ».

Le système d’alerte interne peut participer à la bonne gouvernance, tant des entités publiques que des entreprises.

Toutefois, une autre approche est possible. Le mécanisme pourrait être volontairement étendu à toute forme de non-respect du droit européen, mais également du droit national. Dans un esprit positif, le mécanisme deviendrait alors un outil permettant de corriger et d’améliorer le fonctionnement de l’entité concernée. Le système d’alerte interne peut donc participer à la bonne gouvernance, tant des entités publiques que des entreprises.

Pour beaucoup d’acteurs privés et publics, le système d’alerte interne sera un nouvel outil. Il s’inscrit toutefois dans un cadre plus large, qui existe déjà. Nombre d’acteurs utilisent aujourd’hui des outils destinés à identifier, contrôler et gérer les risques. Le réviseur d’entreprise ou le département d’audit interne en sont de bons exemples.

Pour les décideurs et gestionnaires soucieux de bonne gouvernance, le système d’alerte interne doit être considéré comme une opportunité afin de mieux gérer, de mieux contrôler et de créer plus de valeur à long terme.