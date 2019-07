Le droit belge ne protège pas suffisamment les témoins de discrimination

Selon la loi belge tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes, seuls les témoins "officiels" qui effectuent une déclaration formelle dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour discrimination, ou qui interviennent comme témoins en justice, sont protégés contre toute mesure préjudiciable prise par leur employeur. Dans un arrêt du 20 juin 2019, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé que notre réglementation n’offrait pas une protection suffisante aux témoins de discrimination au regard du droit européen.

Quels sont les faits à l’origine de l’arrêt?

Une gérante d’une chaîne de magasins de vêtements avait fait passer un entretien d’embauche à une candidate pour un poste de vendeuse. Lors de l’entretien, la candidate avait indiqué être enceinte de trois mois. La gérante avait ensuite informé l’employeur du fait qu’elle avait trouvé une candidate appropriée, qui était enceinte. L’employeur avait toutefois fait savoir par e-mail à la gérante qu’il ne souhaitait pas recruter la candidate en raison de sa grossesse. Après avoir indiqué à son employeur que ce refus était contraire à la loi, la gérante avait pris l’initiative de répercuter les motifs du refus par écrit auprès de la candidate non retenue. La candidate avait alors décidé de déposer une plainte auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Peu de temps après, la gérante qui avait défendu la candidate avait elle-même été licenciée. L’Institut, la candidate et la gérante ont alors saisi ensemble le tribunal du travail d’Anvers.