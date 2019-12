Le grand démarrage du crowdlending!

Les premières campagnes de crowdfunding lancées en 2012 n’ont levé que des montants modestes. Aujourd’hui, les principales plateformes belges sont Look&Fin et Bolero Crowdfunding, rejointes cette année par l’arrivée de BeeBonds et de sa plateforme dédiée au financement immobilier. Ensemble, elles devraient passer de 54 millions d’euros en 2018 à plus 90 millions d’euros cette année.

Plusieurs éléments favorables

Ce développement spectaculaire est lié à la conjonction d’une série d’évènements favorables. Avec l’émergence de l’économie numérique, l’immense majorité de la population est connectée et n’hésite plus à effectuer des transactions sur Internet. En ces temps de taux d’intérêt proches de 0%, les rendements proposés, qui peuvent atteindre 10%, sont jugés très attrayants. Créer une plateforme requiert un certain savoir-faire, mais n’est pas réservé aux multinationales. De leur côté, les emprunteurs et leurs conseillers sont séduits par la simplification introduite dans la loi belge concernant les appels publics à l’épargne.