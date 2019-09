Le livre de la semaine | "La dictature des identités" - Laurent Dubreuil

Les Métamorphoses d’Ovide proscrites des cursus en raison de ses scènes de viols, les Blancs interdits de parler du drame des Noirs etc.

Professeur à l’université Cornell aux États-Unis, l’auteur est aux premières loges pour observer la folie identitaire qui s’est emparée des campus américains. Au-delà des cocasseries du phénomène – qui déborde en Europe –, la politique d’identité "n’est pas seulement ridicule, diffuse, infantile; elle est à la fois programme et réorganisation."

De manière dense, drôle et féroce, l’auteur étudie la genèse et les apories de cette politique qui se fonde sur une conception fallacieuse de la subjectivité, réduite à la blessure qui la définit (du fait du racisme ou du sexisme, par exemple). Subjectivité à jamais fixée et aliénée puisqu’elle n’existe qu’en ressassant sa souffrance: je suis victime, donc je suis.