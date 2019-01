Le livre de la semaine

L’économie numérique est-elle ce qu’elle prétend: une révolution industrielle, cognitive, immatérielle? Cette économie dynamique englobe, au-delà des paradigmatiques Facebook et Google, les entreprises dont les modèles de gestion reposent sur les technologies de l’information, les données et internet. Tous les secteurs traditionnels sont concernés par la ruée vers l’eldorado des datas, ce pétrole du XXIe siècle.

Cet essai concis et original replace cette nouvelle économie dans l’histoire du capitalisme dont elle ne fait qu’amplifier des tendances antérieures. Il en étudie le modèle d’entreprise, la plateforme (destinée à monopoliser et à rentabiliser les données), ainsi que ses effets sur l’économie en général et sur la société.