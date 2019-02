Le livre de la semaine

La faiblesse du vrai. Ce que la post-vérité fait à notre monde commun, par Myriam Revault d’Allonnes, Seuil, 144 p., 17 €.

"La liberté d’opinion est une farce si l’information sur les faits n’est pas garantie et si ce ne sont pas les faits eux-mêmes qui font l’objet du débat" disait Hannah Arendt. Après les campagnes de Trump et du Brexit, le dictionnaire d’Oxford avait désigné "post-vérité" comme mot de l’année 2016. Expression qui ne désigne toutefois pas une aggravation des rapports entre vérité et politique (ils ont toujours été problématiques), ni l’avènement d’un régime totalitaire (où un discours fantasmatique se substitue à tout le réel). En réalité, le terme désigne une rupture: c’est la distinction du vrai et du faux qui disparaît, le vrai devenant insignifiant. N’importe qui peut dire n’importe quoi, que les faits soient vérifiés ou non.

Ce relativisme intégral où tout se vaut se rapproche d’un négationnisme généralisé. Avec pour conséquence la fin de la possibilité d’un monde commun, lequel suppose que les opinions puissent être partagées et, pour ce, vérifiées: "L’indifférence au monde réel engendre l’incapacité de juger", à savoir de critiquer et de mener un débat contradictoire, abandonnant ainsi chacun au solipsisme. "Le monde devient un désert dès lors que se défait le sens commun que nous avons en partage et qui nous permet d’échanger les uns avec les autres, d’entretenir avec le monde une relation sensible à laquelle nous pouvons nous fier."