Le livre de la semaine

Sortir du chaos. Les crises en Méditerranée et au Moyen-Orient, Gilles Kepel, Gallimard, 22 €, 528 pages.

À l’heure de l’après-Daesh, le Moyen-Orient peut-il sortir du chaos et le monde échapper au djihadisme? Pour affronter ces questions, l’auteur, politologue réputé et fin connaisseur du Moyen-Orient, met en perspective cinq décennies dont il relate l’histoire complexe et tragique.

Après la guerre du Kippour (1973), la rente pétrolière permet aux pétromonarchies de financer la réislamisation du politique et de remodeler la région. En 1979, la révolution iranienne puis la déroute soviétique en Afghanistan signent le début du terrorisme internationalisé. Sur fond du conflit structurant entre Sunnites (Arabie Saoudite) et Chiites (Iran), et sous les auspices des liaisons sulfureuses entre "le baril et le Coran", l’auteur retrace les différentes phases de cette islamisation planétaire et du djihadisme qui, du GIA algérien jusqu’à l’horreur de Daesh en passant par Al-Qaïda, a embrasé le monde. Et il explique pourquoi les printemps arabes ont échoué et débouché, paradoxalement, sur l’État islamique.

Va-t-on sortir du chaos? Des faits évoquent un possible tournant: la transition énergétique, avec la fin annoncée de la rente pétrolière, oblige les pétromonarchies à revoir leurs ambitions et à se distancier du salafisme, tandis que l’échec de Daesh exténue pour le moment le djihadisme international. La reconstruction de l’Irak et de la Syrie est l’une des conditions clés de la pacification. Alors que les États-Unis se désengagent de la région, l’entente entre Russes et Occidentaux est vitale. Ce qui suppose que "les Européens soient capables de définir une politique commune (…) en Méditerranée."