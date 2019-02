Le livre de la semaine

Le réalisme capitaliste. N’y a-t-il aucune alternative ?, Mark Fisher, 96 p., 10 €.

Puisant avec pertinence dans la musique et le cinéma, Mark Fisher qui est philosophe, écrivain, critique musical et analyste de la pop culture, diagnostique les dysfonctionnements structurels du capitalisme postfordiste. Celui-ci a profité de l’écroulement de l’URSS pour se présenter comme une inéluctable nécessité historique. Avec la prétention de rendre impossible tout autre possible, selon la fameuse expression de Thatcher: "Il n’y a pas d’alternative".

Reprenant la formule du philosophe Zizek ("la fin du monde est plus facile à imaginer que la fin du capitalisme"), cet essai bref et dense montre en quoi le capitalisme est loin d’être aussi réaliste qu’il le prétend.

Qu’y a-t-il de réaliste, par exemple, à exploiter la planète comme si ses ressources étaient illimitées? Mais d’autres phénomènes méritent l’attention: la prolifération exponentielle des maladies mentales, du fait de nouvelles logiques de domination; l’inflation de la bureaucratie qui s’explique par le besoin d’évaluer et de faire s’évaluer les travailleurs dont il faut en permanence vérifier les performances – c’est "le stalinisme de marché". Ou encore la stérilisante standardisation des esprits, des sentiments ou de l’architecture, un conformisme terne, là où on ne cesse de célébrer l’individu et la nouveauté.