Le livre de la semaine

Tous les chemins mènent à Pékin. Déroulant faits, chiffres et statistiques, l’auteur, qui est professeur d’histoire à l’Université d’Oxford, montre comment le pharaonique projet des Routes de la Soie, "système nerveux central du monde", rabat les cartes économiques et géopolitiques.

Lancées par Xi Jinping en 2013, ces routes concernent déjà plus de 80 pays, 4,4 milliards d’habitants et 29% du PIB mondial. Ses motivations? Nourrir la croissance de la Chine et garantir ses besoins en ressources, accompagner sa transition vers une économie de services, faire face aux enjeux sécuritaires. Mais aussi asseoir un leadership mondial. Dans cette dynamique qu’elle mène et qui favorise de multiples nouveaux partenariats stratégiques (avec l’Inde, la Russie, l’Iran,…), la Chine retrouve le rôle qui était le sien il y a 400 ans.