Le livre de la semaine

La voiture est prise entre les feux croisés de jugements antagonistes. C’est que cette marchandise devenue indispensable au monde (près de 1,5 milliard de voitures sont en circulation) est un "objet social total" (Debray) qui condense nombre d’enjeux économiques et sociétaux.

En synthétisant un siècle de recherches sociologiques sur cet objet, les auteurs apportent aux débats actuels une lumière originale. Ils étudient successivement la diffusion historique de l’automobile à travers les classes sociales et les genres (une diffusion fortement appuyée par le lobbying industriel); les investissements identitaires et culturels dont elle est l’objet (la voiture produit "une certaine manière d’être une personne"); ses externalités négatives (embouteillages, accidents, pollution), qui s’avèrent traversées par des logiques de classes (la mortalité au volant affecte majoritairement les jeunes hommes ouvriers; les classes aisées polluent davantage).

À rebours des appréhensions individualistes et culpabilisantes de la voiture, ils montrent que celle-ci est en réalité "une construction politique, culturelle et industrielle": l’automobilisme ne se comprend qu’à la lumière des logiques sociales qui le constituent. Sa fin de règne n’est pas sûre, dès lors que le désir d’"automobilité" remonte au 13ème siècle et que l’industrie automobile se renouvelle en s’adaptant en permanence aux critiques qui lui sont faites. Car la voiture n’est pas un simple objet: c’est une manière, libre ou contrainte, de "conduire sa vie". Les gilets jaunes n’étaient-ils pas, d’abord, automobilistes?