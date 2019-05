Le livre de la semaine

"Éteignez tout. Oubliez tout. Préparez-vous à danser, rire et pleurer. Vous allez vivre une expérience iranienne", prévient l’auteur. Journaliste franco-iranien, ancien correspondant à Téhéran pour divers titres de presse européens, il est autorisé, en 2016, à revenir en Iran. Il se consacre alors à trois années de reportage auprès de la société civile qu’il fréquente inlassablement ainsi que les cercles du pouvoir. Arefi observe les conséquences socio-économiques et politiques des récentes sanctions de Trump et l’évolution des libertés: les femmes, 60% des diplômés du pays, tombent de plus en plus le voile tandis que la jeunesse s’organise des soirées torrides.