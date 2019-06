Le livre de la semaine

Erri de Luca, romancier italien majeur, exprime avec force son amour de l’Europe, de la littérature, de la liberté d’expression. Face à la résurgence du nationalisme et du racisme, il rappelle la force des "livres du monde", "remède obligatoire et immunitaire": leur lecture nous rend porteurs "de citoyennetés variées et de fraternité européenne". Lui qui est né à Naples est affligé du cimetière qu’est devenue la Méditerranée: "Les voyageurs d’un aller simple paient à prix d’or le pire des transports maritimes de l’histoire humaine. Les esclaves déportés par les négriers voyageaient mieux, parce qu’ils étaient une marchandise payée à la livraison. Si elle mourait avant, le gain était perdu. Les déportés aujourd’hui paient à l’avance, et peu importe qu’ils n’arrivent pas à destination." La Méditerranée est devenue "le laboratoire le plus intensif de transformation de corps humains en plancton: les corps des êtres humains sont entrés dans le cycle alimentaire. Même les fours crématoires n’ont pas été aussi efficaces." Or cette mer est "l’origine de la civilisation du continent et son futur aussi."