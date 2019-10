Le livre de la semaine

Journaliste et documentariste, l’auteur arpente la Silicon Valley et, dictaphone à la main, interviewe les nouveaux chercheurs d’or 3.0 de cette "économie-monde" où fermentent, dans un capitalisme ultra-libertaire et antisocial, 12 000 entreprises high-tech.

Une vallée qui entend bien imposer à toute la planète son refus démiurgique de l’État, du droit et de notre pauvre finitude humaine. Manipulation des cellules-souches, réduction de l’existence à une somme de données, fusion transhumaniste de l’homme et de la machine…: la Silicon Valley "entend s’accaparer notre avenir, l’écrire sans nous (…) et régir le monde, purement et simplement".