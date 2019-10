Le livre de la semaine

Artus observe que si l’économie réelle est entrée dans une phase de "déglobalisation", ce n’est pas le cas de la finance; et que ce sont les crises financières qui provoquent les crises dans l’économie réelle. Synthèse pédagogique riche en graphiques, l’ouvrage étudie de nombreuses questions (les raisons du poids de la finance; les mécanismes du cycle financier mondial; la nécessité de changer le système monétaire international; l’instabilité structurelle des pays émergents; ou encore comment et pourquoi les pauvres prêtent aux riches,…) et aborde ainsi divers sujets (importance des classes moyennes, choix contestables des banques centrales, échec du marché unique, rapports entre globalisation et inégalités, effets pervers de la hausse de l’immobilier,…)