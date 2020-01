Le livre de la semaine

L’Afrique cette méconnue… Voici un ouvrage joyeusement initiatique. Loin des clichés, cet abécédaire ludique et riche en informations esquisse de l’Afrique un portrait étonnant. De Nelson Mandela à Obama (dont l’élection suscita d’indescriptibles "scènes de liesse dans les métropoles africaines") en passant par Aimé Césaire, les auteurs évoquent aussi bien le colonialisme, les réfugiés climatiques et le djihadisme que le bouillonnement artistique et culturel: bande dessinée, afrofuturisme (courant artistique, musical et littéraire apparu dans les années 1990), rumba congolaise, café, baobab et gastronomie; et cette "Femme noire", poème de Senghor ("Femme nue, femme noire/vêtue de ta couleur qui est vie, de ta forme qui est beauté…"). Une galerie bigarrée de créatrices et créateurs de tous domaines. En dépit des ombres et tragédies du continent, les auteurs se veulent optimistes, convaincus que, du fait de sa vitalité culturelle et de son évolution politique, géopolitique et économique, la connaissance de ce continent devient "impérieuse".