Le livre de la semaine

"Happy management", jeux de Lego, tables de ping-pong et frigo à bières: bienvenue dans le nouveau monde du travail. Auteur du best-seller "Disrupted" et scénariste de la série "Silicon Valley" (HBO), Dan Lyons explore dans cet essai-reportage – corrosif, inquiétant et parfois désopilant – comment infantilisation et absurdité ont envahi le lieu de travail. Et s’interroge: "Comment le progrès peut-il avoir un côté aussi obscur?"