Le livre de la semaine

Il pointe d’emblée la contradiction inhérente au capitalisme: caractérisé par la logique d’accumulation indéfinie du capital, celle-ci suppose, pour la transformation en marchandises, l’appropriation du travail d’autrui mais aussi des écosystèmes et des ressources naturelles constituant le bien commun. Après avoir retracé l’histoire du capitalisme jusqu’à sa financiarisation problématique d’aujourd’hui et le rôle des acteurs de l’économie réelle, la dernière partie étudie les conditions d’une mutation de régime de croissance "vers un développement inclusif et soutenable, c’est-à-dire les principes éthiques de sa régulation, les changements institutionnels dans la monnaie, la finance et la gouvernance permettant d’incorporer une écologie politique" comme aussi la nécessité du multilatéralisme.