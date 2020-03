Le livre de la semaine

Fruit de 15 années de recherches, cet ouvrage se demande " comment faire de l’argent en faisant le bien ". Pour pallier l’inefficacité des marchés à l’égard du bien commun, l’auteur n’envisage pas un retour à l’État planificateur. La voie consiste plutôt à sortir du court-termisme financier à l’heure où nous préoccupe la destinée de la civilisation et sa survie à long terme. L’analyse, centrée sur les prix financiers socialement désirables et compatibles avec une vision collective de l’avenir, se fonde sur la théorie du choix public, l’économie du bien-être et la théorie de la décision, mais aussi sur l’analyse coût-bénéfice " qui permet d’enraciner ce travail dans l’économie publique ".

Il est donc crucial de savoir ce que devraient être ces signaux. Définir nos objectifs collectifs et leurs valeurs sociétales est donc prioritaire. On ne peut souligner plus clairement l’articulation entre éthique, politique et économie.