Le mode de calcul de la prime bénéficiaire a été assoupli… et c'est tant mieux

La procédure à suivre pour mettre en place une prime bénéficiaire au sein d’une société dépend de la nature de la prime. La prime est dite "identique" lorsque son montant est égal pour tous les travailleurs ou lorsque son montant correspond à un pourcentage égal de la rémunération pour tous les travailleurs. Elle est "catégorisée" lorsque son montant dépend d’une clé de répartition qui est appliquée sur base de critères objectifs déterminés (ancienneté, fonction, niveau de rémunération, etc.).

Un mécanisme financièrement intéressant

Il s’agit d’un mécanisme d’intéressement du personnel qui est très intéressant financièrement, puisque la prime bénéficiaire n’est soumise qu’à une cotisation spéciale de sécurité sociale de 13,07% et à une taxe de 7% dans le chef du travailleur. Dans le chef de la société-employeur, aucune cotisation sociale n’est due, mais la prime est considérée comme une dépense non admise et n’est donc pas déductible à l’impôt des sociétés.