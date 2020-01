Le monde économique belge est resté unitaire...

Pro Belgica, Mouvement pour le Fédéralisme Provincial, Brabant Uni, Groupe Coudenberg, Centre d’Étude des Communes et des Provinces, Belge et Fier de l’Être, Contre le Séparatisme, Front pour le Fédéralisme d’Union, B-plus,… Ces noms résonnent encore dans la mémoire de ceux qui s’intéressaient à l’organisation de l’État.

J’ai participé ensuite à tous les autres mouvements de citoyens qui ont suivi; seuls deux subsistent encore, Pro Belgica et B-plus. J’aurais préféré le contraire, mais je dois bien admettre que le combat mené par ces mouvements de citoyens n’a pas permis de renverser la tendance lourde dans laquelle la Belgique s’est engagée depuis plus de 50 ans en créant des régions et communautés en plus des administrations existantes.