Le monde est en guerre

La lutte contre le Covid-19 est une guerre totale. La Chine semble avoir remporté la première bataille. Hong Kong, Taïwan, Singapour et le Japon enregistrent également des réussites visibles dans l’atténuation de l’épidémie, sans doute forts de leur expérience face à l’épidémie de SRAS en 2003. De leur côté, l’Europe et les États-Unis commencent tout juste à oublier leurs illusions d’invulnérabilité. Résultat, l’épidémie fait actuellement rage en Occident.

Vers une récession

Ces recommandations apparaissent toutefois inadaptées, dans la mesure où l’économie mondiale souffre d’un choc d’offre sans précédent. Malades ou en quarantaine, les individus ne peuvent plus travailler. Dans une telle situation, relancer la demande n’aboutira qu’à faire augmenter l’inflation, avec un possible risque de stagflation (croissance faible ou décroissance du PIB, accompagnée par une hausse des prix), comme ce fut le cas lors de la crise pétrolière des années 1970, caractérisée par l’offre insuffisante d’un autre facteur de production important.

Mesures allemandes inspirantes

Il incombe au dirigeant d’envisager diverses formes d’allègement fiscal et de garanties publiques, pour aider les entreprises à emprunter si nécessaire. Mais l’option la plus prometteuse réside dans l’indemnité de travail de courte durée. D’ores et déjà testée en Allemagne, cette approche permet de compenser le sous-emploi de la main-d’œuvre via les mêmes canaux que ceux utilisés pour l’assurance chômage. Mieux encore, elle ne coute presque rien, puisqu’elle prévient les pertes qui découleraient d’une augmentation du chômage réel. Tous les États devraient appliquer cette mesure politique d’inspiration allemande pour empêcher les pertes d’emploi.