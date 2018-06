Le pari faustien d'un Etat endetté

La dette publique de l’État dépasse une année de PIB. Même si ce seuil n’a aucune pertinence absolue, il indique que la Belgique est plus endettée que la moyenne des pays européens malgré – il est vrai – une épargne des particuliers qui représente des multiples de la dette publique. C’est pour cette raison que, malgré des taux d’intérêt sur la dette publique à des planchers historiques, la Belgique continuera structurellement à afficher un déficit budgétaire et écartera les réductions des dépenses publiques.

Faillite

Cela conduira à devoir reconnaître une dette publique croissante qu’une des plus lourdes taxations du monde ne permettra pas d’écorner, sauf à plonger l’économie dans un état de nationalisation larvée ou à imaginer, comme le font ceux qui ont mis le système des pensions en faillite, de capturer l’épargne de ceux qu’ils qualifient de " riches " … d’autant plus que l’épargne des Belges est importante.

Par ailleurs, lorsqu’on s’interroge sur les origines de cette dette, la première réponse qui fuse est la crise financière. L’explication est politiquement commode, mais totalement incorrecte. Elle relève même de l’imposture intellectuelle. Ce ne sont pas les sauvetages bancaires récents qui ont créé la dette. Ils l’ont tout au plus réveillée et rappelée à nos esprits.

L’endettement public est né dans les années septante, plus de trente ans avant que les subprimes ne posent problème. Libérés du carcan monétaire des accords d’après-guerre, les gouvernements européens ont tenté de camoufler la mutation de nos économies à coups de grands travaux keynésiens, croissance et alourdissement des administrations, transferts sociaux, aides publiques et autres soutiens à l’économie, des instruments encore largement répandus et utilisés de nos jours. On a aussi institutionnalisé un indispensable système de protection sociale, intégrant un mécanisme de pension avantageux, et fondé sur un principe de collectivisation des coûts.