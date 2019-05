Le plan financier devient bien plus exigeant avec le nouveau code des sociétés et associations

Le nouveau code des sociétés et associations (CSA) , entré en vigueur le 1er mai 2019, impose une obligation d’établir un plan financier lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée (SRL), d’une société coopérative (SC) et d’une société anonyme (SA).

Une telle obligation existait déjà mais, précédemment, le code des sociétés n’imposait pas de contenu minimum au plan financier et, très souvent, en pratique, le plan financier était réduit à sa plus simple expression.

Cependant, hier, le code des sociétés imposait un capital minimum et un apport minimum. Tel n’est plus le cas dans le CSA, du moins pour les SRL et SC. Le législateur n’a cependant pas voulu que l’on puisse constituer une société sans lui donner les moyens suffisants.

Précédemment, le capital était représenté par des parts sociales, chacune représentant la même quote-part du capital et ayant des droits identiques. Dorénavant, la répartition des droits entre actionnaires n’est plus liée à leur quote-part dans le capital. Il n’y a plus de lien entre les droits attachés aux actions et les apports de chaque actionnaire: la répartition des droits entre actionnaires est laissée à la liberté des parties.