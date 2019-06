Le pop-up store, un moyen de rentabiliser les surfaces commerciales?

Il existait encore à Bruxelles un vide juridique concernant ce type d’exploitation commerciale qui obligeait les parties à établir des conventions " précaires " qui ne satisfaisaient ni les bailleurs ni les commerçants et qui n’offraient pas une protection juridique adéquate. Ce vide juridique est désormais comblé.

Par Carole DE RUYT

Avocat Cairn Legal

En Europe deux tendances s’opposent, d’une part, le développement du commerce en ligne et d’autre part, la tendance à revenir vers un commerce de proximité et des rapports plus humains dans les transactions commerciales.

3 Belges sur 4 Commerce Trois Belges sur 4 répondent encore qu’ils préfèrent visiter des magasins réels et la vente en ligne ne représente toujours « que » 18% du montant total des transactions (L’Echo 21/09/2018).

En 2018, les Belges ont acheté en ligne pour plus de 10 milliards d’euros. Les entreprises belges développent des projets innovants, comme Bpost qui propose (en phase de test) la livraison, directement dans le coffre de la voiture de l’utilisateur, de produits commandés en ligne, via un logiciel et une application gérée par le facteur. Tout est fait pour rendre le commerce en ligne plus convivial et pratique.

Le "Pop-up", une solution médiane?

Magasin Amazon de Seattle.

Comment concilier ces différentes manières de vendre et d’acheter qui préoccupent les villes comme les commerçants? En janvier 2018, Amazon ouvrait une supérette automatisée à Seattle et la chaîne de grands magasins Auchan a ouvert début avril en France un "Auchan Minutes", magasin sans personnel ni caisses, où tous les achats doivent être scannés via une application sur smartphone, qui débitera automatiquement les consommateurs à la sortie.

Ces innovations répondent aux sondages effectués sur le commerce en ligne qui révèlent que le principal frein à l’achat en ligne réside dans le fait de ne pas pouvoir "toucher" les produits.

En Belgique, une autre façon de vendre et d’acheter s’est développée: les magasins temporaires ou "pop-up store" (selon hub. Brussels, huit Bruxellois sur 10 ont déjà poussé les portes d’un pop-up store) qui permettent, soit à de nouvelles marques de se faire connaître ou à des marques existantes de proposer leurs produits hors de leur cadre habituel de vente. Il existait encore à Bruxelles un vide juridique concernant ce type d’exploitation commerciale qui obligeait les parties à établir des conventions "précaires" qui ne satisfaisaient ni les bailleurs ni les commerçants et qui n’offraient pas une protection juridique adéquate.

Quelle législation?

Ce vide juridique est comblé depuis le 19 mai 2019 en Région de Bruxelles-Capitale: un bail commercial peut être conclu pour une durée d’un an (et plus obligatoirement de 9 ans).

Les travaux préparatoires soulignent que ce nouveau cadre juridique va "constituer un levier visant le soutien au développement d’un commerce urbain" et encourager "l’esprit d’entreprendre et la régénération du commerce". Vaste projet, mais qui s’inscrit dans la volonté des villes de surfer aussi sur la tendance d’un retour au commerce de proximité tout en essayant de moderniser les manières de vendre. Le nouveau texte prévoit:

- la possibilité de conclure un bail commercial d’une durée maximale d’un an dans lequel la sous-location, la cession de bail et les transformations sont en principe interdites;

- la possibilité pour le commerçant de mettre fin au bail à tout moment moyennant préavis d’un mois envoyé par lettre recommandée (les parties peuvent également de commun accord et à tout moment, mettre fin au bail de sans formalité spécifique);

- la prise en charge par le preneur des impôts, taxes, et charges liés à l’immeuble.

Une législation similaire existe déjà en Wallonie depuis le 7 avril 2018 et en Flandres depuis le 1er septembre 2016.