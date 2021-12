Le port du masque en primaire perturbe gravement les enfants, alertent les psychologues

De nombreux psychologues de Belgique s’inquiètent des mesures de lutte anti-covid qui ciblent principalement les enfants et adolescents. Ils demandent urgemment aux autorités de lever la mesure de l’obligation de port du masque pour les enfants de l’école primaire.

Le 3 décembre 2021, à la suite d’un Codeco, nous apprenons avec stupeur des mesures qui ciblent principalement les enfants et adolescents: le port du masque dès 6 ans, le retour à l’enseignement hybride en secondaire, la fermeture des classes dès deux cas positifs et la fermeture des écoles maternelles et primaires dès le 18 décembre. Pour de nombreux parents, cela suscite la consternation et, chez les psychologues, une inquiétude quant aux effets à moyen et long terme de cette décision.

Nombreuses incohérences

Nous comprenons que cette décision a été prise dans un contexte de crise où les hôpitaux se retrouvent à nouveau dans une situation critique, afin de freiner la propagation du Covid-19. L’école semblerait être un des lieux où le virus circule le plus. Mais de nombreuses incohérences sautent aux yeux.

Les enfants testés positifs sont souvent asymptomatiques ou porteurs de symptômes légers. Ce ne sont pas eux qui engorgent les services hospitaliers. Leur rôle en tant que vecteurs de transmission n’est pas établi clairement par la communauté scientifique.

La nouvelle consigne de port du masque chez les enfants dès six ans nous interpelle particulièrement en tant que psychologues. Rappelons également, comme le stipule Sciensano, que: "le port du masque buccal dans les écoles primaires et maternelles n’est pas recommandé, car l’utilisation correcte est impossible."

Cette décision, prise par nos politiques, est loin de faire l'unanimité parmi les experts scientifiques et est décriée par de nombreux médecins, pédiatres, logopèdes et psychologues.

Kaarle Joonas Parikka, docteur en microbiologie, spécialisé dans la dynamique virale nous rappelle que: "L'utilité des masques comme moyen de prévention de la transmission de SARS-CoV-2 est controversée dans le milieu scientifique. (...) il faut lors de son application à l'enfant prendre en compte que ces derniers sont moins contagieux que les adultes (même dans le cas du variant delta), ne souffrent pas d'hospitalisation et ne décèdent pas du Covid-19. De fait, les enfants souffriront des effets néfastes liés au port du masque (incluant des effets psychologiques, éducationnels, physiques, etc.) sans pour autant profiter d'une utilité contestée du masque dans la transmission du virus."

En tant que psychologues et professionnels de l’enfance, nous estimons que notre devoir est d’alerter l’opinion publique sur les dangers que représente la prolongation de ces mesures, en particulier le port du masque chez les enfants dès 6 ans, et de plaider pour la suppression de ces mesures en janvier 2022.

Si nous avons associé la deuxième vague à la souffrance psychique des ados, nous voyons déjà celle-ci impacter les plus jeunes enfants.

En tant que travailleurs de la santé mentale sur le terrain, nous sommes aux premières loges, spectateurs effarés de l’impact des mesures sanitaires sur la population depuis bientôt deux ans. Si nous avons associé la deuxième vague à la souffrance psychique des ados, nous voyons déjà celle-ci impacter les plus jeunes enfants. Depuis deux semaines, les courriers, articles, cris d’alarme de parents, d’enseignants, de médecins et de psychologues affluent.

Nous nous basons sur plusieurs éléments pour étayer notre inquiétude.

Impact massif

Tout d’abord, dans les autres pays ayant imposé le port du masque en primaire, tels que la France et certaines régions en Allemagne, l’impact psychologique se fait fortement ressentir sur le terrain. En France, en un mois et demi, les services de psychologie pour enfants se sont retrouvés saturés. Nous observons déjà sur les adolescents l’impact du port du masque en Belgique depuis plus d’un an.

Difficulté à respirer, maux de tête et de ventre, expressions de ras-le-bol, d’irritabilité croissante et de tristesse, réticence voir refus d’aller à l’école...

En l’espace de deux semaines, les enseignants sur le terrain et nous-mêmes constatons une avalanche de réactions préoccupantes sur les plus jeunes enfants: difficulté à respirer, maux de tête et de ventre, expressions de ras-le-bol, d’irritabilité croissante et de tristesse, réticence voir refus d’aller à l’école. Certains enfants se mettent en mission de rappeler à leurs camarades de bien le porter, ou de signaler aux professeurs qu’un élève l’a enlevé.

Lorsque la moitié du visage est masquée, une perte massive d’informations essentielles non verbales – privilégiée chez les enfants dans la communication – est observée. Ainsi, l’enseignant qui fait face à une vingtaine d’élèves masqués se retrouve dans une grande difficulté de percevoir clairement les signes de décrochage, d’ennui, d’incompréhension, d’angoisse, de tristesse, de détresse.

S’exprimer avec la bouche entravée peut pour ces enfants devenir une mission impossible devant laquelle ils risquent de préférer garder le silence, tout en vivant une gamme d’émotions rentrées.

Prendre la parole est déjà compliqué pour certains enfants, plus sensibles, plus timides, ou ayant des difficultés de prononciation, de bégaiement. S’exprimer avec la bouche entravée peut pour ces enfants devenir une mission impossible devant laquelle ils risquent de préférer garder le silence, tout en vivant une gamme d’émotions rentrées telles que: peur du jugement, frustration, colère, repli sur soi. L'apprentissage des habiletés sociales et les difficultés de communication de ces enfants ne pourront alors que s’aggraver.

Pandémie d'insécurité

Il est clair enfin que le masque accentue le caractère anxiogène du climat d’instabilité dans lequel les enfants vivent déjà au quotidien depuis de nombreux mois. L’exagération de l’évaluation des risques qu’ils encourent, ou feraient encourir aux adultes, les fermetures successives des classes et écoles, les mesures de distanciation bannissant les câlins si utiles au réconfort, le stress au sein de la famille, sont autant de facteurs à même de créer une "pandémie d’insécurité" au niveau des enfants. Le masque les surresponsabilise et les désigne officiellement comme vecteurs de la maladie, les instituant en danger les uns pour les autres.

Au plus longtemps un enfant est exposé à une situation stressante, au plus grave sera l’impact traumatique.

Grandir dans un climat anxiogène expose les enfants à un état de stress chronique, avec un impact traumatique majeur! Nous savons qu’au plus longtemps un enfant est exposé à une situation stressante, au plus grave sera l’impact traumatique. En tant que psychologues, nous pouvons difficilement réduire la charge traumatique d’un individu tant que celui-ci reste exposé à la situation stressante. C’est pour cela que la première chose que nous sommes amenés à faire en cas de violence intrafamiliale est d’assurer que l’enfant soit en sécurité avant d’entamer une thérapie.

Par ailleurs cette nouvelle mesure place les parents dans des choix cornéliens et creuse encore un clivage de plus en plus perceptible dans la population. Si certains y sont favorables, confiants dans les décisions gouvernementales, soucieux de respecter les règles ou inquiets des sanctions, de nombreux parents se questionnent. Dois-je l’obliger à lui mettre le masque? Dois-je le retirer de l’école? Lui fournir un certificat médical d’exemption? Aucune solution ne semble juste. De même, ils se retrouvent, au même titre que les professionnels, obligés de se positionner: le masque et ses conséquences sur leur santé tant physique que psychologique, la fermeture de l’école, ou l’enseignement hybride et son impact évident sur les apprentissages et la perte de contacts sociaux?

Sortir d’une logique d’urgence

Nous demandons urgemment aux autorités de lever la mesure de l’obligation de port du masque pour les enfants de l’école primaire, sans que cette levée s’assortisse de mesures compensatoires telles que les fermetures d’école ou toute autre conséquence les concernant.

Nous exhortons nos autorités à sortir d’une logique d’urgence et à entrer dans une réflexion sur le long terme, prenant en compte tous les acteurs de la santé, incluant les professionnels de la santé mentale.

Rappelons qu’en mars 2020, l’argument invoqué par les autorités pour imposer un confinement était le manque de places dans les hôpitaux pour faire face à l’afflux de patients atteints par les formes sévères du Covid-19. Comment comprendre qu’en deux ans, si peu de lits d’hôpitaux, de structures et de personnel adéquats n’aient été investis? Réalité qui, en termes de dégât collatéral, pèse immédiatement sur nos cabinets thérapeutiques surchargés.

Est-ce aux enfants de porter les craintes des adultes?

Nous conclurons en rappelant que les enfants ont besoin de se sentir en sécurité, et aussi besoin de joie, d’affection, de rires et de rêves pour bien grandir et se projeter dans l’avenir. Est-ce aux enfants de porter les craintes des adultes? À ce jour, il est bien démontré par les neurosciences que la peur inhibe la disponibilité cérébrale. Un enfant insécurisé parvient difficilement à se concentrer, à mémoriser, à apprendre.

L’école se doit d’être un lieu sécure pour permettre la pleine disponibilité aux apprentissages. Elle se doit également d’être un lieu de socialisation, qui transmet le plaisir d’apprendre, la joie du vivre ensemble.

Sans cela, nous risquons de voir progresser encore les troubles anxieux, les dépressions, les difficultés d’ajustement relationnel, les replis sur soi et autres difficultés chez des enfants qui ne présentaient pas de difficultés particulières jusque-là. Cela risque de créer un autre problème de santé publique qui, à son tour, viendrait engorger les services de pédopsychiatrie des hôpitaux. N’y sommes-nous pas déjà?

Signataires:

