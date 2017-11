Le pouvoir peut-il se transformer s'il est partagé avec les femmes?

Et si on essayait sérieusement de changer la culture du pouvoir en le partageant vraiment entre les femmes et les hommes ? Et si on donnait la possibilité aux femmes et aux hommes de réinventer le leadership pour qu’il soit plus inclusif, responsable et solidaire ? Les sociétés qui y parviennent le mieux sont aussi les sociétés les plus prospères et où l’indice de bien-être est le plus élevé.