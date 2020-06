Le précompte professionnel est de la rémunération

Par Robert De Baerdemaeker, Avocat au Barreau de Bruxelles et Associé chez Koan Law Firm

Un paiement indu

Il peut s’avérer que, par erreur , un employeur paie à un travailleur un montant qui ne lui est pas dû en effectuant deux fois le versement de ce dont il était redevable. Un autre cas de figure est l’exécution d’une décision judiciaire réformée en appel ou d’un arrêt cassé par la Cour de cassation et réformé par la cour du travail devant laquelle le dossier a été renvoyé.

En d’autres mots, l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité de rupture qu’il a payée mais, ultérieurement, la décision a été réformée et il est en droit de récupérer ce qu’il a payé à tort en vertu de la décision annulée.

Que doit rembourser le travailleur? Le montant net qu’il a reçu ou bien les différents montants dont l’employeur a supporté le paiement, c’est-à-dire la cotisation personnelle à la sécurité sociale, le précompte professionnel et le montant net payé au travailleur?

La cotisation personnelle à la sécurité sociale

La cotisation de sécurité sociale est double. Elle est composée, d’une part, de la cotisation personnelle qui est égale à 13,07% de la rémunération brute et de la cotisation patronale désormais de l’ordre de 27% que l’employeur doit payer en plus de la cotisation personnelle.

En effet, la loi a expressément prévu que, seul, l’employeur était redevable du paiement des deux cotisations qui, toutes les deux, sont faites au profit du travailleur puisqu’elles servent à financer les différents régimes de la sécurité sociale dont il est susceptible d’être le bénéficiaire, à savoir les soins de santé et le chômage et avec plus de certitude lorsqu’il s’agit de la pension.