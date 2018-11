Chronique concernant le livre de Bruno Colmant et Eric de Beukelaer " le prête et l'économiste".

Par le Professeur Bichara KHADER

Je viens d’achever la lecture du livre co-signé par l’économiste Bruno Colmant, de la Banque Degroof-Petercam, et du prêtre Éric de Beukelaer, intitulé : Le prêtre et l’économiste : regards croisés sur la société. Je l’ai lu d’une traite tant il est instructif et interpellant, parce qu’il tord le cou à de nombreux clichés et analyses simplistes et sort des sentiers battus. Spontanément, j’ai décidé de lui consacrer cette chronique qui n’est ni une recension critique ni, à fortiori, une synthèse, mais qui en reprend quelques réflexions fortes.

1) A rebours de certaines analyses qui voyaient dans la crise des " supprimes " de 2008, un simple " choc boursier " résultant d’une politique monétaire inadaptée et des fraudes dans le domaine immobilier, les deux auteurs y voient plutôt " une crise systémique " révélant l’amplification et les dérives d’un capitalisme anglo-saxon, débridé et non régulé, subordonnant l’Etat à la dynamique du marché, et partant, étouffant l’exercice démocratique, délitant les souverainetés nationales et fragmentant la cohésion sociale par la pulvérisation des classes moyennes-socle des démocraties occidentales- et faisant le lit des mouvements populistes, qui vouent les élites politiques et financières aux gémonies.

On est loin des analyses souvent reliées par la presse et qui incriminent les seuls flux migratoires incontrôlés qui seraient responsables de l’émergence des parties d’extrême droite dans différents pays européens, même si dans certains pays comme l’Allemagne, cela a été un facteur non-négligeable.

2) Sans affirmer que l’élection du Président Trump est un sous-produit de la crise de 2008 ou même des excès du capitalisme anglo-saxon, les auteurs y voient un révélateur d’un basculement d’une opinion publique désorientée, sensible aux slogans flatteurs comme " make America great again " et fascinée par un président " tweeteur ", qui détricote l’ordre politique international, renie les engagements de ses prédécesseurs et se délie de tous les accords ( nucléaires ou commerciaux) considérés comme une entrave à la souveraineté américaine et un obstacle à sa croissance. Cette logique de " domination ", soulignent les auteurs, n’est pas de nature à apaiser les relations internationales tant elle suscite des grincements de dents, des raidissements politiques et des inquiétudes sociales, et j’ajoute, , recèle dans des dangers graves pour la paix .

3) L’Union Européenne a subi, de plein fouet, les effets dévastateurs de la crise de 2008 : son capitalisme rhénan s’est englué dans la financiarisation de l’économie. Certes, elle a limité, à grande peine, les dégâts, mais à quel prix social ? Avec une croissance rachitique, elle peine à sortir la tête de l’eau, pendant que des tendances centrifuges mettent son projet fédérateur à mal et menacent de l’enterrer. Les fissures de l’édifice communautaire deviennent de larges lézardes avec le Brexit, l’élection de gouvernements populistes, l’effritement des solidarités. Sans intelligence collective et sans cohésion sociale consolidée et surtout sans l’affirmation de l’autorité de l’Etat et le rétablissement de ces attributs régaliens, il n’est pas sûr que l’Union Européenne puisse rebondir. Pour éviter pareil désastre, les Etats européens sont sommés, dans l’urgence, de rétablir l’équilibre entre prospérité individuelle et solidarités collectives et d’inscrire leur action dans une logique à la fois régulatrice des marchés et protectrice des citoyens. Est-il encore possible quand on connait le poids des dettes publiques qui n’ont pas redistribué la croissance mais qui l’ont empruntée aux générations futures ?

4) Aujourd’hui tout est mouvement : tout circule (les capitaux, les services, les biens), mais pas les personnes. Alfred Sauvy avait coutume de marteler : " si les capitaux ne vont pas là où sont les hommes, les hommes iront là où sont les capitaux ". Ce n’est donc pas étonnant que les migrations interpellent l’Europe. De mon point de vue, celle-ci ne peut pas ouvrir ses portes à deux battants (ce serait politiquement suicidaire), mais elle ne peut pas, non plus, les fermer à double-tour (ce serait humainement intolérable). Qu’en pensent Colmant et de Breukelaer ? Ils pensent que l’Europe doit s’ouvrir " intelligemment " à la migration, sinon celle-ci pourrait nous plonger dans la désunion.

Or que constatons-nous ? Des replis identitaires, des murs, des barrages et de multiples cordons sanitaires. Et pourtant, affirment les auteurs, " on ne peut jamais assez insister sur " l’apport économique que peut représenter, dans nos sociétés vieillissantes, les flux migratoires ".

Je reconnais que l’argument est un peu court. En effet, comment réguler les flux migratoires ? Comment les distribuer ? Comment former les migrants pour répondre aux besoins réels des marchés ? Comment rétorquer aux discours haineux des parties xénophobes sur l’identité culturelle, sur le coût " exorbitant " de l’immigration, sur le délitement de l’Etat protecteur ? Le livre ne répond pas à ces questionnements mais il n’est pas centré, non plus, sur ces thématiques.

5) Et la religion dans tout cela ? Curieusement l’abbé Eric de Beukelaer parle davantage d’économie que de religion. Mais la question n’est pas esquivée, quoique traitée de façon parcellaire. D’ailleurs L’abbé préfère parler de spiritualité et s’interroge : " au vide qui nous hante, est-il possible que le smartphone, dernier cri, soit l’unique credo de nos jeunes " ? Et il ajoute : " seule une spiritualité authentique peut offrir aux humains la colonne vertébrale qui leur permet d’affronter les défis de l’existence avec force et résistance ". C’est joliment dit, mais comme disait l’humoriste, " il ne faut pas prendre le messie pour une lanterne ".

Un livre fort décapant, en somme et un dialogue, à deux voix, passionnant. C’est une réflexion rétrospective sur un système capitaliste qui s’est mordu la queue. Il n’offre pas de recette pour affronter les défis du futur si ce n’est l’expression d’un " optimisme de combat " (Bruno Colmant), pariant sur un sursaut de lucidité qui rompe avec l’état de complaisance et le déficit de perspective et restaure l’autorité de l’Etat pour le bien collectif.