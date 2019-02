Le registre des bénéficiaires effectifs, des données sensibles accessibles à tous ?

On s’étonne de la possibilité que loi du 18 septembre 2017, définissant le bénéficiaire effectif, accorde à quiconque d’avoir accès à des données sensibles d’une personne morale.

Jean-Claude Renard et Faudil Saadi

Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) est un registre qui identifie les bénéficiaires effectifs des personnes morales et dont le but est de mettre ces informations à disposition de l’Etat et des entités assujetties au dispositif préventif de la loi sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, comme les banques, pour prévenir le blanchiment de capitaux (et le financement du terrorisme).

La Loi du 18 septembre 2017 définit le bénéficiaire effectif comme étant une personne physique qui soit détient directement ou indirectement plus de 25% du capital ou des droits de vote, soit contrôle la société. Ce bénéficiaire peut échapper à cette qualité en vendant ou en cédant un certain pourcentage pour descendre sa participation en dessous de 26 % pour autant qu’il n’exerce pas un pouvoir de contrôle sur la société.

A la lecture de l’avis du Conseil d’Etat du 4 juillet 2018 sur le projet d’arrêté royal relatif aux modalités de fonctionnement du registre UBO, il a été demandé s’il est conforme au droit au respect de la vie privée de donner accès à toutes personnes aux données relatives aux bénéficiaires effectifs et ce sans intérêt légitime. Le Conseil d’Etat relève qu’un tel accès doit constituer une mesure nécessaire et proportionnée dans un but légitime de prévenir l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. Il mentionne à raison qu’il faut tenir compte de la protection des droits fondamentaux des personnes.

On s’étonnera donc de la possibilité que loi précitée accorde à quiconque d’avoir accès à des données sensibles d’une personne morale et plus particulièrement à celles portant sur l’identité du bénéficiaire effectif et du pourcentage, ou du droit de vote détenus, du pays de résidence. Il y a, à notre sens, un danger de distorsion des règles de la concurrence lorsque ces données peuvent permettre à des groupes concurrents de procéder à des stratégies agressives à l’égard des bénéficiaires effectifs et de la personne morale dans laquelle ces derniers exercent un contrôle.

Registre de type universel

Le problème c’est que l’accès au registre est du type universel. On peut en déduire qu’il n’est pas prévu de permettre l’exploitation de ce registre afin de satisfaire un autre intérêt dont la légitimité n’est pas prouvée, sans pour autant définir des critères de légitimité. Or, les membres du grand public (les citoyens) ont le droit d’accéder à ces informations sensibles sur les sociétés belge cotées en bourse sans démontrer un intérêt légitime. Les conséquences économiques ne sont pas envisagées par le législateur comme p.ex. un risque de prise de contrôle ou de manipulation des cours boursiers.

L’accès au nom, à la date de naissance, au pays de résidence, à la nationalité du bénéficiaire effectif peut causer un dommage concurrentiel. En outre, la consultation des données doit être faite sans alerter le redevable d’information ou le bénéficiaire effectif.

En quoi le grand public est-il intéressé à participer directement à la lutte contre le blanchiment de capitaux en se substituant ainsi à une mission étatique ? Il y a atteinte à la vie privée des bénéficiaires effectifs dès lors qu’il n’existe aucun lien entre la prévention du blanchiment, et du terrorisme, et la communication de la répartition du capital au citoyen. Cependant, une dérogation quant à l’accès libre est prévue, et plus précisément, lorsque cet accès libre expose le bénéficiaire effectif à un risque disproportionné de fraude, d’intimidation ou de violence.

Une fois la demande introduite...

Il s’agit d’empêcher l’accès à ces informations mais non de les supprimer dans le registre UBO. Une fois la demande introduite les informations relatives aux bénéficiaires effectifs ne sont plus accessibles pour les entités assujetties, ni pour le grand public ou les personnes démontrant un intérêt légitime. Il est conseillé aux bénéficiaires effectifs lors de leur inscription dans le registre UBO de mentionner l’existence d’un tel risque pour autant qu’il soit réel. Cependant la loi permet, notamment, aux banques, aux entreprises d’assurances ou encore aux notaires d’avoir toujours accès aux informations du registre UBO, ce qui ne manque pas de poser question quant à une éventuelle utilisation " externe " (fuites).

Enfin, se pose la question du démembrement du droit de propriété d’une action, soit la scission de celle-ci entre usufruit et nue-propriété. L’unique registre prévu par le Code de sociétés est le registre des actionnaires. De quelle manière la personne morale, soumise à l’obligation de déclaration des bénéficiaires effectifs, va-t-elle connaitre de l’existence éventuelle de la scission de propriété dès lors qu’il n’existe aucun registre d’usufruitiers ? Poser la question, c’est remettre en cause la fiabilité économique de l’objectif de la Loi.