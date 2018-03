Le temps de garde, du temps de travail?

Certains types de services, dont l’ensemble des citoyens sont très souvent les bénéficiaires, exigent une disponibilité de tous les instants. Pour répondre à ce besoin, faut-il que des travailleurs soient à disposition et prêts à réagir et surtout que le temps de leur garde soit considéré comme du temps de travail impliquant l’obligation de payer une rémunération et ce, même s’il n’est pas fait appel à eux?