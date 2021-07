Le voile, au carrefour des communautarismes belges

Avec le reflux de l’épidémie et la fin des principales restrictions, l’actualité belge est, enfin, passée à autre chose. Coincé juste entre l’euphorie de l’Euro et la vaine traque d’un militaire suicidaire, c’est la question du voile qui s’est, encore une fois, invitée dans le débat public.

Ce fut d’abord par l’entremise d’une décision de justice condamnant la STIB pour avoir refusé l’embauche d’une femme voilée, puis via la nomination d’une autre femme voilée comme commissaire du gouvernement auprès de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes.

Mais il est aussi difficilement contestable que le voile est aussi utilisé pour discriminer des femmes de confession musulmane , dans le milieu professionnel et ailleurs. La laïcité peut alors servir de cache-sexe à l’islamophobie, elle-même bien souvent le paravent d’un racisme pur et simple.

Le symptôme n'est pas le problème

Enfin, difficile également de contester qu’il y a, directement lié à cette question, des enjeux électoraux typiques d’une approche communautariste . À Bruxelles, il y a clairement une concurrence entre PS et Ecolo sur ce terrain, révélée par le fameux tract écologiste sorti juste avant les élections de 2019. Les positions divergentes récemment affichées par les socialistes bruxellois et wallons sur le sujet attestent, s’il en était besoin, de la dimension électoraliste du problème.

Si le voile apparaît dans toutes ces problématiques, c’est peut-être parce que celles-ci ne sont pas traitées par ailleurs. En effet, si la seule politique pour contrer le fondamentalisme dans certains quartiers consiste à interdire le port du voile dans les milieux professionnels et scolaires, on fait en réalité bien peu .

De même, le voile est loin d’être le seul motif de discrimination, que ce soit à l’embauche, au logement ou ailleurs. Et du point de vue électoral, le communautarisme est-il autre chose qu’une déclinaison du clientélisme , ce trait tristement caractéristique de la manière de faire de la politique en Belgique ? Le voile est donc un révélateur qui, parce qu’il est visible, dévoile paradoxalement nos insuffisances et nos errements .

Deux démocraties voire davantage?

La situation est tout autre côté francophone. La puissance du mouvement laïc, incarné par le Centre d’action laïque (CAL), et la référence constante à la France font que la situation est bien plus complexe, avec notamment des divisions à l’intérieur de certains partis. Mais le plus frappant est de constater, au PS mais pas seulement, que la ligne de fracture sépare les ailes bruxelloises et wallonnes desdits partis.